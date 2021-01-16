أذربيجان تشكو أرمينيا لدى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان

قالت وكالة الأنباء الأذربيجانية، إن باكو أرسلت شكوى ضد أرمينيا، إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، اتهمتها بانتهاك حقوق وحريات مواطنيها الذين عانوا من "العدوان العسكري الأرمني".

وأضافت الوكالة: "تطرقت الشكوى، إلى قضايا انتهاك حق مواطني أذربيجان في الحياة وعدم التعرض للملاحقة والتعذيب، وحرية الدين، والملكية، وحرية التنقل، نتيجة حوالي 30 عاما من احتلال أرمينيا لمنطقة قره باغ وسبع مناطق أذربيجانية متاخمة لها".

وفي الوثيقة، تم "سرد أدلة"، على أن أرمينيا لم تتخذ أي تدابير للتحقيق في مصير 3890 مواطنا أذربيجانيا فقدوا نتيجة النزاع.

وأشارت الوثيقة، إلى أنه تم تقديم أدلة تثبت أن القوات المسلحة الأرمنية، قصفت خلال التصعيد الأخير العديد من المدن والقرى الأذربيجانية، البعيدة عن ساحات القتال، واستخدمت خلال ذلك القنابل العنقودية، والقذائف الفوسفورية، والصواريخ البالستية، مما أدى إلى مقتل 93 شخصا، من بينهم 12 طفلا، وجرح 423 مواطنا وتدمير 264 منزلا بشكل كامل.

المصدر: تاس