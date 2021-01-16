الزعيم الجديد لحزب ميركل يتعهد بمحاربة أعداء "الحرية والوحدة والعدالة"

شدد الزعيم الجديد لحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي الألماني أرميت لاشيت على أن الوقت حان لجميع القوى الديمقراطية في بلاده لتوحيد جهودها في مواجهة من يعارض قيمها.

وأشار لاشيت رئيس حكومة ولاية شمال الراين وستفاليا عقب انتخابه لزعامة حزب المستشارة أنغيلا ميركل، إلى أن عبارة "الوحدة والعدالة والحرية" (التي يبدأ بها النشيد الوطني الألماني) أصبحت أكثر أهمية من أي وقت مضى في المرحلة العصيبة التي يمر بها العالم اليوم.

وقال: "دعونا نكافح معا من أجل هذه المبادئ ضد الذين يسعون إلى تعريضها للخطر".

ويعد الوسطي لاشيت المرشح الأوفر حظا عن تحالف المحافظين لمنصب مستشار ألمانيا في الانتخابات التشريعية المقرر في سبتمبر القادم، فيما تستعد ميركل للرحيل.

المصدر: رويترز