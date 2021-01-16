جورجيا.. تحرير رهائن كان يحتجزهم شرطي سابق

قال نائب وزير داخلية جورجيا فلاديمير بورتسفادزه، للصحفيين اليوم، إن هيئات حماية القانون في بلاده، نفذت عملية خاصة في بلدة كاسبي، لإطلاق سراح رهينتين.

وأضاف نائب الوزير: "نتيجة للعملية الخاصة، تم الافراج عن الرهينتين، وذلك بعد عدة ساعات من المفاوضات. وتم اعتقال المتهم. الرجل كان في حالة نفسية صعبة وفي غاية الانفعال".

وأشار نائب الوزير، إلى أن المجرم طلب من الشرطة، توفير سيارة له ليغادر بواسطتها البلاد ويتوجه إلى روسيا. وقال: "كان ذلك أحد مطالبه الرئيسية. قبل عدة أيام تقدم المذكور بشكوى للشرطة ضد عدة أشخاص".

وأكد فلاديمير بورتسفادزه، أنه سيتم التحقيق في كل ظروف وملابسات الحادث.

المصدر: نوفوستي