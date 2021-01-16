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إيران: فرض أوروبا عقوبات على المقداد خطوة غير معقولة وغير بناءة

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إيران: فرض أوروبا عقوبات على المقداد خطوة غير معقولة وغير بناءة
Reuters Heinz-Peter Bader
العلم الإيراني
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أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن "فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، خطوة غير معقولة، وغير بناءة، وستعقد الحل السياسي في سوريا".

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ودعت الخارجية الإيرانية الاتحاد الأوروبي، إلى "تجديد النظر في هذا القرار".

كما طالبت الاتحاد بأن "يدين الغارات الإسرائيلية، والعقوبات الأمريكية على سوريا، بدلا من فرض عقوبات على المقداد".

وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن، يوم أمس الجمعة، عن توسيع قائمة عقوباته ضد الحكومة السورية، وإدراج وزير خارجيتها الجديد، فيصل المقداد، فيها.

المصدر: RT

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