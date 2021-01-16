مناورات عسكرية يونانية أمريكية قبرصية.. إعلام تركي يعتبرها "استفزازا خطيرا" لأنقرة

تجري القوات الخاصة اليونانية والقبرصية والأمريكية مناورات عسكرية مشتركة في شمال غرب جزيرة كريت، بشرق البحر الأبيض المتوسط، بتنسيق من القاعدة البحرية اليونانية "نافثستاتموس كريتيس".

وقالت صحيفة "نيوس كوسموس" اليونانية الصادرة في أستراليا، إن هذه المناورات الثلاثية في منطقة تعد من نقاط الارتكاز الاستراتيجية للحلف الأطلسي تدخل في إطار التعاون التاريخي الطويل بين نيقوسيا وأثينا وواشنطن من أجل تحسين القدرات القتالية لجيوش الأطراف الثلاثة.

وأضافت أن اليونان "اتخذت خطوات لإعادة التأكيد خلال هذا الأسبوع على العلاقات الثنائية التي تربطها بالولايات المتحدة الأمريكية" في ظل التوتر غير المسبوق في المنطقة "نتيجة انتهاكات تركيا المتكررة للمياه الإقليمية لكل من اليونان وقبرص".

Proud to fly with Greece! The U.S. Army’s 1st Battalion,

101st Combat Aviation Brigade (CAB), 101st Airborne Division (Air Assault), together with Hellenic Armed Forces, executed Eddie’s Odyssey, a first of its kind, joint training mission over the Aegean Sea. @ChiefHNDGS@101CABhttps://t.co/IK7eCfwWUm — U.S. Embassy Athens (@USEmbassyAthens) January 15, 2021

The tour of Crete, your home, was memorable. The work that the U.S. & Greece do together in the Eastern Med and elsewhere secures America’s freedom alongside that of the Greek people. Blessings to you and Maraeva @kmitsotakis. And my counterpart, FM Dendias, is a spectacular pro. pic.twitter.com/ugfkw1RXd8 — Secretary Pompeo (@SecPompeo) January 5, 2021

وفي هذا الإطار، كتبت صحيفة "ملييت" التركية تصف المناورات بأنها "لعب بالنار" و"استفزاز خطير" من طرف أثينا لتركيا.

المصدر: صحيفة "Neos Cosmos" اليونانية الصادرة في أستراليا/صحيفة"Millyet" التركية