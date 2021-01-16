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مناورات عسكرية يونانية أمريكية قبرصية.. إعلام تركي يعتبرها "استفزازا خطيرا" لأنقرة

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مناورات عسكرية يونانية أمريكية قبرصية.. إعلام تركي يعتبرها
Reuters
جنود يونانيون. الصورة: أرشيف.
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تجري القوات الخاصة اليونانية والقبرصية والأمريكية مناورات عسكرية مشتركة في شمال غرب جزيرة كريت، بشرق البحر الأبيض المتوسط، بتنسيق من القاعدة البحرية اليونانية "نافثستاتموس كريتيس".

وقالت صحيفة "نيوس كوسموس" اليونانية الصادرة في أستراليا، إن هذه المناورات الثلاثية في منطقة تعد من نقاط الارتكاز الاستراتيجية للحلف الأطلسي تدخل في إطار التعاون التاريخي الطويل بين نيقوسيا وأثينا وواشنطن من أجل تحسين القدرات القتالية لجيوش الأطراف الثلاثة.

وأضافت أن اليونان "اتخذت خطوات لإعادة التأكيد خلال هذا الأسبوع على العلاقات الثنائية التي تربطها بالولايات المتحدة الأمريكية" في ظل التوتر غير المسبوق في المنطقة "نتيجة انتهاكات تركيا المتكررة للمياه الإقليمية لكل من اليونان وقبرص".

وفي هذا الإطار، كتبت صحيفة "ملييت" التركية تصف المناورات بأنها "لعب بالنار" و"استفزاز خطير" من طرف أثينا لتركيا.

المصدر: صحيفة "Neos Cosmos" اليونانية الصادرة في أستراليا/صحيفة"Millyet" التركية 

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