رؤساء بلديات عربية يقاطعون اجتماعا مع نتنياهو

أعلن عدد من رؤساء السلطات المحلية العربية نيتهم مقاطعة اجتماع مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لبحث خطة مكافحة العنف بالمجتمع العربي، معتبرين أن الاجتماع محض انتخابي.

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وأفادت هيئة البث الإسرائيلي أنه من بين المقاطعين للاجتماع الذي سيعقد غدا عبر تطبيق "زوم"، رئيس بلدية عرابة عمر نصار، الذي قال إن اللقاء المقرر "تفوح منه رائحة انتخابية قوية"، متهما نتنياهو بأنه امتنع بشكل منهجي منذ 12 عاما عن مكافحة هذه الآفة.

وقالت الهيئة إن "نتنياهو بدأ منذ أسابيع بمغازلة المجتمع العربي لكسب المزيد من الأصوات حيث قام بزيارات لمدن وقرى عربية وبالتعاون البرلماني مع النائب منصور عباس من القائمة العربية الموحدة، سعيا للحصول على مقعدين أو ثلاثة من الناخبين العرب".

من جهته، قال رئيس المجلس المحلي لبلدة كفر كنا يوسف عواودة، إن مسألة العنف في المجتمع العربي لا تحتاج لمزيد من المناقشة، إذ أنها قد أشبعت نقاشا وبحثا.

وأضاف: "طالما أننا نسمع جعجعة ولا نرى طحينا، فلا طائل من المشاركة في هكذا جلسة".

المصدر: مكان