محامي "صاحب الفرو والقرنين" يوجه طلبا إلى ترامب

قال ألبرت واتكينز، محامي الدفاع عن جاك آنجلي، الذي شارك في اقتحام مبنى الكابيتول في واشنطن مرتديا الفرو وقرنين، إنه طلب من الرئيس دونالد ترامب، العفو عن المحتجين.

وأضاف المحامي، في حديث لقناة "سي إن إن"، أن موكله "اعتقد خلال مشاركته في الشغب، أنه يلبي نداء رئيس الدولة".

وتابع المحامي القول: "مثل العديد من الأشخاص المحرومين في بلدنا، شعر موكلي، أنه موافق بشكل شديد مع الرئيس".

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وأكد محامي الدفاع، أن كلمات ترامب كانت تعني الكثير للمتهم والعديد من الآخرين.

وقال المحامي: "لقد سمعوا هذه الكلمات التي كانت تعني لهم شيئا. وكانوا يملكون الحق في الاستناد لكلمات الرئيس التي انتشرت في جميع أنحاء العالم. وقد فعلوا ذلك".

لذلك، وفقا للمحامي، على ترامب أن "يقف ويعلن التضامن" مع المعتقلين لأنه "مدين لهم".

وردا على سؤال، حول ما الذي يجب أن يفعله الرئيس الحالي، قال المحامي: "يجب أن يعفو عنهم".

المصدر: نوفوستي