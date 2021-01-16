إيطاليا.. كونتي يسعى لإنقاذ حكومته عبر مجموعة من تيارات الوسط

يسعى رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي لإنقاذ حكومته عبر محاولة ضم مجموعة من تيارات الوسط إليها.

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وذكرت مصادر مقربة من الحكومة، وفق ما نقلت مجموعة "أدنكرونوس" الإعلامية الدولية الإيطالية، أن "فكرة كونتي ترتكز على مجموعة وسطية تضم حزب الشعب الأوروبي (Ppe)، وحزب اتحاد الديمقراطيين المسيحيين وديمقراطيي الوسط (UDC)، الذي يوازي حزب (فورتسا إيتاليا) بالمقاعد التي يشغها في مجلس الشيوخ ويشكل معه مجموعة واحدة حاليا".

وأضافت المصادر التي تعمل على خط المواجهة لإنقاذ حكومة كونتي الثانية أو رؤية حكومة كونتي الثالثة النور، أن حزب (UDC) قد يصبح (Ppe-Udc) في الأيام المقبلة، وينفصل عن التيارات الأخرى، ليصبح بالتالي ضلعا جديدا للحكومة بقيادة جوزيبي كونتي، معتبرة أن "هذه الخطوة تمثل في الوقت الحالي، أحد أكثر المسارات المحتملة".

ولفتت المصادر إلى أن التحرك يتم بالتوازي مع جهتين أخريين، وهما الحركة النقابية الإيطالية في الخارج (Maie)، التي أصبحت اليوم (23Maie-Italia)، وكذلك مع الحزب الإشتراكي الإيطالي (PSI)، الذي يعاني من صعوبة داخلية مع حزب ماتيو رينزي (إيطاليا حية)، وهو انفصال سيبدو كصفعة لرئيس الوزراء الأسبق".

وخلصت المصادر إلى القول إن "المعطيات تشير إلى تفاؤل حذر، حيث ستحظى الحكومة بالأغلبية في مجلس الشيوخ بأكثر من 160 مقعدا، ما من شأنه أن يؤدي مباشرة إلى تشكيل حكومة كونتي الثالثة".

المصدر: آكي