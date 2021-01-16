بعد تفاقم إصابات كورونا.. فرض العزل العام على قاعدتين أمريكيتين في كوريا الجنوبية

أعلنت القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية السبت، أنها فرضت عزلا عاما على اثنتين من أكبر قواعدها، هما حامية يونغسان ومعسكر همفريز، حتى الثلاثاء بعد تفاقم حالات الإصابة بفيروس كورونا.

ويقع معسكر همفريز في بيونغتايك جنوب العاصمة الكورية سيئول وهو أكبر قاعدة أمريكية في الخارج، ويضم قيادة القوات الأمريكية في كوريا وآلاف الجنود والعمال المدنيين وأفراد أسرهم.

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ولم يتضح على الفور عدد الحالات التي تم الإعلان عن ظهورها في القاعدتين، لكن الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها قالت اليوم السبت، إن الفحوص أكدت حتى الآن إصابة 18 شخصا في المجمل ممن ينتسبون للقاعدة الأمريكية في سيئول (حامية يونغسان).

يأتي الإعلان عن الحالات الجديدة في الوقت الذي يجري فيه تطعيم القوات الأمريكية في البلاد بلقاح مضاد لفيروس كورونا.

وشهدت كوريا الجنوبية، التي لم تفرض عزلا تاما ولم تصدر أوامر بالبقاء في المنازل، أكبر موجة من الإصابات في الأسابيع الأخيرة، إذ سجلت رقما قياسيا بلغ 1241 حالة في يوم واحد خلال عطلة عيد الميلاد.

المصدر: "رويترز"