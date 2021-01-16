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زنجبار.. حريق يلتهم فندقا بعض نزلائه سياح روس

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زنجبار.. حريق يلتهم فندقا بعض نزلائه سياح روس
Sputnik
صورة من الأرشيف
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اندلعت النيران في فندق Blue Bahari، بمدينة بواني مشانجاني في أرخبيل زنجبار التابع لجمهورية تنزانيا.

وقع الحريق، في هذا الفندق الذي يقطنه بعض السائحين الروس، في وسط الليل. في البداية اندلعت النيران، في بناية مجاورة، ومن ثم انتقلت عبر السطح إلى الفندق، الذي احترق بالكامل خلال أقل من نصف ساعة.

وذكرت السلطات المحلية، أن الخسائر كانت مادية فقط، ولم تقع أية إصابات نتيجة الحادث.

وقال أحد السائحين الروس، لموقع Life: "كنت أول من لاحظ الحريق. وعلى الفور باشرت بإيقاظ كل النائمين". تم إجلاء جميع النزلاء على عجل، ولم يتمكن البعض منهم أخذ أمتعته الشخصية من الغرف.

وأضاف السائح، أنه تم نقل جميع النزلاء، إلى فنادق أخرى في المدينة.

المصدر: mk.ru

 

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