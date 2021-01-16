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الرئيس الباكستاني يشدد على الفائدة التي سيعود بها الممر الاقتصادي بين الصين وبلاده

مال وأعمال

الرئيس الباكستاني يشدد على الفائدة التي سيعود بها الممر الاقتصادي بين الصين وبلاده
Reuters David Gray
العلم الصيني والعلم الباكستاني
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أكد الرئيس الباكستاني، عارف علوي، أمس الجمعة، أن الممر الاقتصادي بين الصين وباكستان، سيعود بالفائدة على أفغانستان ودول آسيا الوسطى، من خلال تعزيز الربط في المنطقة.

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وأشار عارف علوي إلى أن الدول "غير الساحلية"، يمكنها الاستفادة من إمكانات الميناء الواقع في المياه العميقة للارتباط بالعالم، موضحا أن ميناء "جوادر" سيساعد في جعل باكستان محورا لتجارة المرور العابر (الترانزيت) في المنطقة، بحسب ما أفاد بيان صدر عن مكتب الرئيس.

كما رأى الرئيس الباكستاني أن الممر "سيخلق فرص عمل وافرة لأهالي إقليم بلوشستان (حيث يقع ميناء جوادر)"، مؤكدا إن ذلك "سيسهم في ازدهارهم الاجتماعي والاقتصادي".

المصدر: "شينخوا"

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