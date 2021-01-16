وزير الاستيطان الإسرائيلي يطالب بعدم المصادقة على مشاريع بناء فلسطينية في مناطق C

طالب وزير شؤون الاستيطان الإسرائيلي تساحي هنغبي وزير الدفاع بيني غانتس بعدم المصادقة على مشاريع بناء فلسطينية في المنطقة المصنفة "سي" دون الرجوع للمجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر.

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وقال هنغبي إن خطط البناء التي يسمح غانتس بمناقشتها تتضمن تشييد منازل في قريتي الولجة وحزما قرب القدس "ما ينعكس سلبا على مصالح إسرائيل الاستراتيجية في المنطقة سي".

وأضاف أن تنظيم البناء وتوسيعه في المناطق المصنفة سي "هما جزء من سياسة معلنة للسلطة الفلسطينية بغية ضعضعة السيطرة الإسرائيلية عليها"، مشيرا إلى أن الإدارة المدنية في لجنة الشؤون الخارجية والأمن الإسرائيلي نوهت إلى توظيف السلطة الفلسطينية 600 موظف لغرض دفع خطتها إلى الأمام.

ووفق ما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، فإن وزارة الدفاع الإسرائيلية كانت وافقت على "عدد من الخطوات الأولية" لمشاريع بناء فلسطينية في الضفة الغربية، وأبرزها توسيع قرية الولجة في جنوب الضفة الغربية، وتوسيع قرية حزما في محيط مدينة القدس، والمصادقة على مخططات لإقامة فندق في منطقة بيت لحم، وجلسة استماع بشأن تقديم مخططات لفندق في بيت جالا، وجلسة استماع بشأن موافقة بأثر رجعي على مبان زراعية في منطقة الفارعة بشمال الضفة الغربية.

المصدر: إسرائيل 24