مدفيديف: حجب ترامب على الشبكات الاجتماعية رقابة مسعورة واستبداد رقمي

قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، إن حجب حسابات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأنصاره، على مواقع التواصل الاجتماعي، يمثل ظهورا للرقابة المحمومة والاستبداد الرقمي.

وأكد مدفيديف، في مقال نشر على موقع "تاس" اليوم، أن مواقع التواصل الاجتماعي، شنت حربا معلوماتية بلا قواعد، ضد الرئيس الأمريكي الحالي.

في الوقت نفسه، أعرب مدفيديف عن ثقته، "بأنه حتى في حالة ترك ترامب للعمل السياسي بشكل كامل، وحتى لو تم تدمير كل أثر رقمي له، فسيبقى قائما الانقسام في عقول الأمريكيين".

ووفقا لنائب رئيس مجلس الأمن الروسي، "أدى النظام الانتخابي الأمريكي القديم إلى تفاقم وتعرية حتى أقصى الحدود، قضية هامة جدا، تتعلق بالدور غير المسبوق للشبكات الاجتماعية ووسائل الإعلام الجديدة، في السياسة العامة، وبالتالي لشركات تكنولوجيا المعلومات الخاصة التي تمتلكها هذه الشبكات".

المصدر: تاس