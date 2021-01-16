مدفيديف: لا فائدة لروسيا من المشاكل الأمريكية

قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، إن مشاكل الولايات المتحدة ليست مفيدة لروسيا، لأنها تخلق موجات عامة من عدم الاستقرار في العالم.

وأضاف رئيس الحكومة الروسية السابق، في مقال نشر على موقع "تاس" اليوم: "نحن لا نريد ظهور مشاكل في الولايات المتحدة، وذلك لأسباب عملية: مثل هذه المشاكل، تخلق موجات عامة من عدم الاستقرار تشمل الجميع، ومن بينهم نحن".

وأعرب مدفيديف عن ثقته، بأن مشاكل الولايات المتحدة، بما في ذلك المتعلقة بالنظام الانتخابي، يمكن حلها فقط من جانب الأمريكيين أنفسهم. وقال: "ولكن ذلك يتطلب إدارة جيدة للبلاد.

وتابع نائب رئيس مجلس الأمن الروسي: "أشار أحد الآباء المؤسسين للولايات المتحدة، توماس جيفرسون، بحق إلى أن كل فن الإدارة يكمن في فن النزاهة. وأية انتخابات، هي أهم اختبار لمثل هذه النزاهة".

المصدر: تاس