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البيت الأبيض يتوقع وصول وفيات كورونا في الولايات المتحدة إلى نصف مليون في فبراير

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البيت الأبيض يتوقع وصول وفيات كورونا في الولايات المتحدة إلى نصف مليون في فبراير
Reuters IVAN PIERRE AGUIRRE
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صرح رون كلين، كبير موظفي البيت الأبيض المقبل بإدارة الرئيس المنتخب جو بايدن، بأنه يتوقع وصول عدد وفيات فيروس كورونا في الولايات المتحدة إلى نصف مليون شخص الشهر المقبل.

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أدلى كلين بهذا التصريح في حديث مع صحيفة "واشنطن بوست" أمس الجمعة.

وأضاف كلين أنه واثق في قدرة هيئات إنفاذ القانون على ضمان مراسم تنصيب آمنة لبايدن الأربعاء المقبل.

وحسب بيانات جامعة "جونز هوبكنز"، فإن حصيلة الوفيات الناجمة عن كورونا في الولايات المتحدة تجاوزت حتى الآن 390 ألف حالة وسط مخاوف من استمرار تدهور الأوضاع الصحية في البلاد بسبب الجائحة.

المصدر: "رويترز"

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