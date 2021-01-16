البيت الأبيض يقول إن الإمارات والبحرين شريكتان رئيسيتان في مجال الأمن

أعلنت الولايات المتحدة في بيان صادر عن البيت الأبيض، تصنيف الإمارات والبحرين، كـ"شريكين أمنيين رئيسيين" للولايات المتحدة.

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وقال البيان إن هذه الخطوة تعد بمثابة "اعتراف بالشراكة الأمنية الاستثنائية المتمثلة في استضافة الآلاف من الجنود الأمريكيين والبحارة والطيارين ومشاة البحرية، والتزام كل دولة بمكافحة التطرف العنيف في جميع أنحاء المنطقة"، لافتا إلى مشاركة كلا البلدين في العديد من التحالفات الأمريكية على مدى 30 عاما.

وأضاف البيان، أن هذا القرار اليوم، يظهر مستوى جديدا من التعاون بين الولايات المتحدة والإمارات والبحرين، ويمثل التزاما مستمرا بالتعاون الاقتصادي والأمني.

المصدر: RT