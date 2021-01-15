واشنطن تسلم كييف دفعة جديدة من المساعدات العسكرية

سلمت الولايات المتحدة شحنة جديدة من المساعدات العسكرية للقوات الأوكرانية في إطار مبادرة المساعدة الأمنية لأوكرانيا.

وذكرت السفارة الأمريكية لدى كييف على "تويتر"، أن "الجيش الأوكراني تسلم مركبات مدرعة من طراز (همفي)، و84 زورقا عسكريا".

وأضافت: "تم تسليم العربات للقوات البرية، فيما تسلمت البحرية الأوكرانية الزوارق".

Nothing could stop the delivery of 20 Humvees to @UkrLandForces and Special Operations Forces along with 84 boats for @UA_NAVY as part of the Ukrainian Security Assistance Initiative. #EUCOM#PartnerStrong#USUkrainePartnershippic.twitter.com/1DGMZCS4rR — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) January 15, 2021



ويتم حاليا من خلال وزارة الدفاع الأمريكية تقديم مساعدة عسكرية لأوكرانيا سنويا بحدود 250 مليون دولار، لكن أعضاء مجلس الشيوخ، يطالبون بتعزيز الالتزامات المالية من جانب واشنطن على شكل قانون منفصل.

وقدمت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي في يوليو الماضي، مشروع قانون حول تخصيص 300 مليون دولار على شكل مساعدات عسكرية لأوكرانيا سنويا تشمل أسلحة فتاكة.

المصدر: سفارة الولايات المتحدة لدى كييف "تويتر"