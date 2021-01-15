"فايزر" تتوقع إنتاج نحو ملياري جرعة من لقاحها في 2021

أعلنت شركة "فايزر" الأمريكية للأدوية أنها تتوقع إنتاج نحو ملياري جرعة من لقاحها المضاد لفيروس كورونا على نطاق عالمي في عام 2021.

وأكدت الشركة أيضا توفر الجرعات الثانية لكل عملية تطعيم للمواطنين الأمريكيين، مضيفة أنها لا تتوقع أي مشاكل في التوريدات.

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وقالت المتحدثة باسم "فايزر" يوم الجمعة، إن الشركة قامت بإيصال أكثر من 15 مليون جرعة إلى مختلف الوجهات في الولايات المتحدة.

وأضافت أن السلطات الصحية الأمريكية قد طلبت منها البدء بتوزيع الجرعات الثانية.

المصدر: رويترز