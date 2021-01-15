مدع عام: لا دليل على أي مخطط لقتل مسؤولين أثناء اقتحام الكابيتول

أكد مدع عام فدرالي رفيع المستوى في واشنطن عدم وجود "أدلة قاطعة" على أن الأشخاص الذين اقتحموا الكابيتول في 6 يناير الجاري كانوا يخططون لقتل مسؤولين أو اختطافهم.

وجاء ذلك تعليقا على القضية التي رفعها إلى المحكمة مدعون في ولاية أريزونا، ادعوا فيها وجود أدلة على "مخطط لقتل واحتجاز مسؤولين منتخبين" أثناء اقتحام الكابيتول.

وقال مايكل شيروين القائم بأعمال المدعي العام في مقاطعة كولومبيا الأمريكية التي تشمل العاصمة واشنطن، إن مكتبه يشرف على التحقيقات في هذا الأمر، بينما تقوم المكاتب المحلية في ولايات أخرى بملاحقة المشتبه بهم في الاقتحام، وقد يكون هناك نوع من "سوء التنسيق" بين المكاتب بشأن الأدلة المتوفرة حتى الآن.

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وجاءت الإدعاءات بوجود "مخطط" لقتل مسؤولين أمريكيين في طلب المدعين لاعتقال المواطن جيكوب تشانسلي الذي شارك في اقتحام الكابيتول، والذي تصدر اهتمام المصورين لارتدائه قبعة بقرنين أثناء الاقتحام.

وأثارت المعلومات حول "المخطط" المفترض قلقا في الولايات المتحدة، حيث دعا بعض المسؤولين بمن فيهم السيناتور بين ساسي عن ولاية نبراسكا لمحاسبة من وصفهم بـ"الإرهابيين".

المصدر: رويترز+RT