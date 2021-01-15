وفاة كل 8 ثوان.. ضحايا "كوفيد-19" تتجاوز المليونين عالميا

كشف إحصاء أجرته وكالة "رويترز" أن الوفيات بفيروس كورونا على مستوى العالم تجاوزت المليونين اليوم الجمعة، وسط رصد طفرات جديدة للفيروس وسعي دول العالم لشراء اللقاحات.

واستغرق الأمر تسعة أشهر إلى أن سجل العالم المليون وفاة الأولى بسبب الفيروس، إلا أنه لم يمر سوى 3 أشهر بعد ذلك للوصول إلى مليوني وفاة مما يبرز معدلا متسارعا للوفيات بسبب المرض.

وبحسب إحصاء "رويترز" تجاوز متوسط الوفيات في 2021 حتى الآن 11900 وفاة في اليوم الواحد أو بمعدل وفاة واحدة في كل 8 ثوان.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في بيان عبر الفيديو: "بلغ عالمنا مرحلة مؤلمة للغاية"، ودعا للمزيد من التنسيق والتمويل عالميا لجهود التطعيم.

وبحسب توقعات معهد القياسات الصحية والتقييم، فإنه من الممكن لإجمالي الوفيات أن يقارب مليونين و900 ألف حالة بحلول شهر أبريل.

المصدر: رويترز