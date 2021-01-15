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موسكو تعلّق على الضجة حول إيقونة تم إهداؤها للوزير لافروف

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موسكو تعلّق على الضجة حول إيقونة تم إهداؤها للوزير لافروف
Sputnik
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أشارت الخارجية الروسية إلى أن بعض وسائل الإعلام في البوسنة والهرسك ودول أخرى تثير ضجة غير مبررة، حول الأيقونة التي أهدتها حكومة البوسنة والهرسك لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وأضافت الوزارة أنه يتم استغلال هذه القضية  لتصفية حسابات سياسية داخل البوسنة والهرسك، وبهدف تشويه سمعة موسكو.

وتابعت أن الجانب الروسي أعاد الأيقونة إلى الطرف الذي أهداها، حتى يتم التحقق من مصدرها.

وفي وقت سابق تم في أوكرانيا تم فتح تحقيق حول مصير الأيقونة المهداة للوزير الروسي.

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والإيقونة أرثوذكسية عمرها 3 قرون، يزعم الجانب الأوكراني بأنه "تم العثور عليها في لوغانسك" في شرق أوكرانيا.

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وفي 16 ديسمبر أرسلت السفارة الأوكرانية مذكرة إلى وزارة خارجية البوسنة والهرسك، وصفت فيها الأيقونة بأنها "جزء من التراث الثقافي الأوكراني" وطالبت بشرح كيفية وصولها إلى البوسنة.

وفي نهاية ديسمبر سلمت الخارجية الروسية الإيقونة المذكورة إلى سفارة البوسنة والهرسك في موسكو.

المصدر: russian.rt

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