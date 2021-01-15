الشرطة اليونانية تعتقل لاجئا سوريا بتهمة انتمائه لـ"النصرة"

أوقفت السلطات اليونانية سوريا يشتبه بانتمائه لتنظيم "جبهة النصرة" في مخيم للاجئين في تيسالونيكي شمال البلاد، وفق مصدر في الشرطة.

وقال المصدر لـ"فرانس برس" إن "فرق مكافحة الإرهاب أوقفت رجلا عمره 33 عاما يوم أمس، بموجب مذكرة توقيف صادرة عن السلطات الهولندية".

وحسب المصدر، ستتم إحالة الموقوف إلى مكتب المدعي العام في تيسالونيكي قبل بدء إجراءات تسليمه إلى هولندا.

وكان يفترض أن يقيم الموقوف مع زوجته وطفليه في هولندا حيث منحت أسرته بأكملها اللجوء.

المصدر: أ ف ب