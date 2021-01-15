منظمة إنسانية تطلق صرخة بشأن تدهور الأوضاع بمخيم للاجئين في البوسنة

قالت "كاريتاس" المنظمة الإنسانية الكاثوليكية، إن حالة الطوارئ الإنسانية للمهاجرين العالقين بمخيم ليبا، شمال غربي البوسنة والهرسك تزداد تدهورا، مشيرة إلى أن هضبة ليبا معزولة تماما.

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ولفتت المنظمة إلى أن سوء الأحوال الجوية فاقم الأزمة، حيث تتساقط الثلوج بكثرة ودرجات الحرارة تنخفض إلى ما دون 10 درجات تحت الصفر، ما يهدد حياة حوالي 900 شخص يعيشون في المخيم في ظروف سيئة للغاية.

وأضافت أن الجيش البوسني لم يقم حتى الآن سوى بنصب عشرات الخيام غير المدفأة، ما يوفر المأوى لنحو نصف هؤلاء الأشخاص ليلا، بينما يواصل النصف الآخر النوم في ملاجئ مؤقتة.

وذكرت "كاريتاس" أن الظروف الصحية في المخيم كارثية، حيث لا وجود لنظام صرف صحي ومياه الشرب كما لا توجد وصلات كهربائية، والطرق المؤدية إلى المخيم متجمدة ويصعب التنقل فيها.

المصدر: آكي