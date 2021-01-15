سيئول: حجم الاستعراضات العسكرية لبيونغ يانغ بمناسبة المؤتمر 8 للحزب كان أقل حجما من التوقعات

قالت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء، إن الاستعراضات العسكرية التي أقامتها بيونغ يانغ احتفالا بالمؤتمر الـ 8 للحزب الحاكم كانت أقل حجما من سابقتها ومما كان متوقعا.

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وقدرت هذه الوكالة الرسمية، استنادا إلى مصادرها والتسجيلات التي بثها تلفزيون كوريا الشمالية اليوم الجمعة، أن بيونغ يانغ خفضت بنحو الثلث مستوى استعراضها العسكري الذي غاب عنه استعراض صواريخ باليستية جديدة عابرة للقارات التي كانت سيئول وحلفاؤها يترقبونها، مثلما بدا واضحا انخفاض عدد الجنود الذين تمت تعبئتهم للمشاركة في هذا الحدث الهام.

وتميزت الاستعراضات هذا العام مقارنة بسابقتها قبل 5 أعوام، حسب الوكالة، بالحضور المكثف للموسيقى والأناشيد والطلقات المدفعية وبالتحليق الليلي لأسراب من طائرات القوات الجوية الكورية الشمالية في حركات استعراضية بالتزامن مع الألعاب النارية.

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في المقابل، استعرض الجار الشمالي "أحدث صواريخه الباليستية التي تطلق من الغواصات، مع أحدث صاروخ تكتيكي، يعتقد بأنه النسخة المطورة من صاروخ إسكندر" على حد قول "يونهاب".

المصدر: وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية