بايدن يعين ديفيد كوهين نائبا لمدير وكالة الاستخبارات المركزية

واصل الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن الجمعة ملء المناصب العليا لإدارته، حيث عين نائب مدير وكالة الاستخبارات المركزية السابق ديفيد كوهين لإعادة شغل المنصب في الوكالة.

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واختار بايدن منسق الطوارئ في مدينة نيويورك ليكون على رأس قيادة الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ.

كما قام بايدن، وفق بيان صادر عن فريقه الانتقالي، بتعيين نواب مسؤولين على مستوى وكالة حماية البيئة ومكتب الإدارة والميزانية.

المصدر: رويترز