الشرطة الإسرائيلية تعتقل 3 شبان من الضفة بزعم قتل إسرائيلي

أعلنت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الجمعة، اعتقال 3 شبان فلسطينيين من الضفة الغربية بزعم مسؤوليتهم عن قتل إسرائيلي في منطقة طولكرم قبل نحو شهرين.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلي الرسمية "مكان" عن الناطق باسم الشرطة قوله إن "الشرطة الفلسطينية تلقت بلاغا يفيد بالعثور على جثة مواطن إسرائيلي قتيلا في طولكرم، وعلى إثر ذلك شرعت الشرطة بالتعاون مع الشرطة الفلسطينية وأطراف أخرى، بتحقيق معمق في ملابسات القضية".

وأفاد بأنه "تم اعتقال يوم أمس الخميس 3 شبان من الضفة الغربية بشبهة تورطهم في قتل المواطن الإسرائيلي"، لافتا إلى "تمديد توقيف اثنين من المشتبه فيهم يوم أمس على ذمة التحقيق لمدة 11 يوما في المحكمة العسكرية في سالم، وتم توقيف المشتبه به الثالث ليلا حيث سيحال اليوم إلى المحكمة الإسرائيلية العسكرية للنظر في طلب تمديد اعتقاله".

المصدر: "صفا"