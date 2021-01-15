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بعد يوم من تلقيه لقاح كورونا.. أردوغان يكشف عن حالته الصحية

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بعد يوم من تلقيه لقاح كورونا.. أردوغان يكشف عن حالته الصحية
Reuters MURAT CETINMUHURDAR/PPO
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كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الجمعة عن حالته الصحية بعد تلقيه لقاحا ضد فيروس كورونا أمس.

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أردوغان يتلقى جرعة لقاح مضاد لكورونا

وقال أردوغان في تصريحات صحفية في اسطنبول إنه لا يعاني حاليا أي أعراض جانبية إثر تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح، مضيفا أنه سيتلقى الجرعة الثانية بعد 28 يوما.

وذكرت وكالة "الأناضول" أنه في أقل من يومين منذ بدء حملة التطعيم ضد كورونا في تركيا، تجاوز عدد متلقي اللقاح نصف المليون شخص.

المصدر: الأناضول

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