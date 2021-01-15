استطلاع: 56% من الأمريكيين يؤيدون منع ترامب من الترشح لولاية ثانية

كشف استطلاع للرأي أجرته شبكة "Abc news" بالتعاون مع صحيفة "واشنطن بوست" أن 56% من الأمريكيين يؤيدون جهود الكونغرس لمنع الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب من الترشح لولاية ثانية.

وبحسب الاستطلاع فإن 59% من المشاركين توقعوا أن ينظر التاريخ إلى ترامب على أنه رئيس "أقل من المتوسط" فيما صنف 48% فترة ولايته على أنها "فقيرة". كما أن 56% يؤيدون جهود الكونغرس عزله من منصبه ومنعه من تولي منصب منتخب مرة أخرى.

وأظهر الاستطلاع أن 9 من بين كل 10 أمريكيين يعارضون هجوم 6 يناير على مبنى الكابيتول، ويقول سبعة من كل 10 إن ترامب يتحمل على الأقل بعض المسؤولية عنه.

كما قال 54% إنه يجب توجيه اتهامات جنائية لترامب بالتحريض على أعمال شغب لأنه شجع أنصاره على اقتحام مبنى الكابيتول، وأكثر من 66% قالوا إنه تصرف بشكل غير مسؤول في تصريحاته وأفعاله منذ الانتخابات.

كما أن 51٪ قالوا إن أحداث الأسبوع الماضي في واشنطن، تركتهم أقل ثقة في استقرار الديمقراطية في الولايات المتحدة. ومع ذلك، فإن 20٪ فقط متشائمون بشأن مستقبل نظام الحكم في الولايات المتحدة.

المصدر: "abc news"