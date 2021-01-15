ساعر: أنا في وضع أفضل من نتنياهو لإجراء حوار فعال مع بايدن وإدارته

اعتبر جدعون ساعر المنشق عن حزب "الليكود" الإسرائيلي أنه "في وضع أفضل من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لإجراء حوار فعال وحقيقي مع الرئيس المنتخب جو بايدن وإدارته".

وقال ساعر في مقابلة مع وكالة "أسوشيتد برس" إن علاقة نتنياهو الوثيقة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أدت إلى نفور العديد من الديمقراطيين، متعهدا باستعادة الدعم التقليدي من الحزبين الديمقراطي والجمهوري لإسرائيل.

وأضاف: "أحترم مساهمات ترامب لإسرائيل، لكن لا يمكنني التماهي مع نزع شرعية عن العملية الانتخابية الديمقراطية ونتائجها".

وساعر الذي يعتبر من أشد المناصرين لإقامة مستوطنات في الضفة الغربية ويرفض فكرة تجميد البناء ويفضل ضم المستوطنات في نهاية المطاف، أكد أنه لن يوافق "أبدا على قيام دولة فلسطينية مستقلة تشمل إزالة المستوطنات في قلب وطننا.. أعتقد أن هذا الأمر لن يجلب السلام وسيقوض الاستقرار والأمن في المنطقة".

المصدر: "أسوشيتد برس"