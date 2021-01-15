 
مباشر
عاجل
روسيا تعلن انسحابها من اتفاقية "السماء المفتوحة"

أوغندا.. مرشح المعارضة يعلن فوزه بالرئاسة ويزعم حصول تزوير وعنف

أخبار العالم

أوغندا.. مرشح المعارضة يعلن فوزه بالرئاسة ويزعم حصول تزوير وعنف
Reuters
الانتخابات الرئاسية في أوغندا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pk8j

أكد مرشح المعارضة في أوغندا بوبي واين، الجمعة، أنه فاز "بفارق كبير" في الانتخابات الرئاسية التي أجريت الخميس، مشيرا إلى أن الاقتراع شهد عمليات "تزوير وعنف".

إقرأ المزيد
أوغندا تعلق الدعاية لانتخابات الرئاسة في بعض المناطق والمعارضة تنتقد
أوغندا تعلق الدعاية لانتخابات الرئاسة في بعض المناطق والمعارضة تنتقد

وقال واين خلال مؤتمر صحافي الجمعة "أنا واثق جدا، لقد هزمنا الدكتاتور بفارق كبير"، في إشارة إلى خصمه الرئيسي، الرئيس المنتهية ولايته يويري موسيفيني.

وكان واين كتب بعيد منتصف الليل في تغريدة أنه "رغم عمليات التزوير وأعمال العنف، يبدو أن الوضع لا يزال جيدا. شكرا للأوغنديين لأنكم جئتم للتصويت بعدد قياسي".

وأضاف "الرهان الآن بالنسبة لرئيس اللجنة الانتخابية واللجنة الانتخابية، هو إعلان إرادة الشعب".

وأجريت الانتخابات الرئاسية والتشريعية تحت رقابة أمنية مشددة في ظل تعذر الوصول إلى خدمة الإنترنت، وكذلك تم حجب مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات المراسلة منذ الثلاثاء.

ودعي 18 مليون ناخب أوغندي من أصل الشعب الذي يبلغ عدده 44 مليون نسمة إلى الاختيار بين واين وموسيفيني الذي يسعى للفوز بولاية سادسة بعد 35 عاما في الحكم، في ختام حملة انتخابية عنيفة.

وتخللت الحملة توقيفات وأعمال شغب قتل خلالها عشرات الأشخاص. وفي منتصف نوفمبر، قتل ما لا يقل عن 54 شخصا على أيدي الشرطة أثناء أعمال عنف اندلعت بسبب توقيف واين مرة جديدة، بعد أن اعتقل مرات عدة منذ العام 2018.

وقالت اللجنة الانتخابية إن نتائج الانتخابات ستصدر عصر غد السبت.

المصدر: أ ف ب



العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا