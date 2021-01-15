أوغندا.. مرشح المعارضة يعلن فوزه بالرئاسة ويزعم حصول تزوير وعنف

أكد مرشح المعارضة في أوغندا بوبي واين، الجمعة، أنه فاز "بفارق كبير" في الانتخابات الرئاسية التي أجريت الخميس، مشيرا إلى أن الاقتراع شهد عمليات "تزوير وعنف".

إقرأ المزيد

وقال واين خلال مؤتمر صحافي الجمعة "أنا واثق جدا، لقد هزمنا الدكتاتور بفارق كبير"، في إشارة إلى خصمه الرئيسي، الرئيس المنتهية ولايته يويري موسيفيني.

وكان واين كتب بعيد منتصف الليل في تغريدة أنه "رغم عمليات التزوير وأعمال العنف، يبدو أن الوضع لا يزال جيدا. شكرا للأوغنديين لأنكم جئتم للتصويت بعدد قياسي".

وأضاف "الرهان الآن بالنسبة لرئيس اللجنة الانتخابية واللجنة الانتخابية، هو إعلان إرادة الشعب".

وأجريت الانتخابات الرئاسية والتشريعية تحت رقابة أمنية مشددة في ظل تعذر الوصول إلى خدمة الإنترنت، وكذلك تم حجب مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات المراسلة منذ الثلاثاء.

ودعي 18 مليون ناخب أوغندي من أصل الشعب الذي يبلغ عدده 44 مليون نسمة إلى الاختيار بين واين وموسيفيني الذي يسعى للفوز بولاية سادسة بعد 35 عاما في الحكم، في ختام حملة انتخابية عنيفة.

وتخللت الحملة توقيفات وأعمال شغب قتل خلالها عشرات الأشخاص. وفي منتصف نوفمبر، قتل ما لا يقل عن 54 شخصا على أيدي الشرطة أثناء أعمال عنف اندلعت بسبب توقيف واين مرة جديدة، بعد أن اعتقل مرات عدة منذ العام 2018.

وقالت اللجنة الانتخابية إن نتائج الانتخابات ستصدر عصر غد السبت.

المصدر: أ ف ب





