 
مباشر
عاجل
روسيا تعلن انسحابها من اتفاقية "السماء المفتوحة"

سيئول تستبدل سفيرا لها في دولة إفريقية على خلفية مزاعم "توظيف غير عادل"

أخبار العالم

سيئول تستبدل سفيرا لها في دولة إفريقية على خلفية مزاعم
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pk8e

عينت كوريا الجنوبية سفيرا جديدا لدى نيجيريا اليوم الجمعة ليحل محل المبعوث السابق في ظل تحقيق بشأن مخالفة مزعومة في تعيين موظف سابق بالسفارة.

وحسب بيان صادر عن الخارجية الكورية الجنوبية، فإنه سيرأس كيم يونغ تشيه الذي شغل سابقا منصب الممثل الخاص لأفغانستان وباكستان، البعثة في الدولة الإفريقية.

وتسعى الخارجية الكورية الجنوبية إلى إجراء تحقيق في مزاعم أن السفير السابق لي إن تيه منح امتيازات زائدة لموظف كوري أثناء التوظيف عام 2019.

ينفى لي صحة هذه المزاعم، في حين أكدت الوزارة في وقت سابق أنها أمرت السفير السابق بالعودة إلى سيئول.

المصدر: "يونهاب"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا