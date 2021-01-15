سفارة إسرائيل تنفي استخدام لقاح "فايزر" في فرع مستشفى هداسا بموسكو

قالت السفارة الإسرائيلية في روسيا، إن الخبر الذي نشرته وسائل إعلام روسية، عن استخدام لقاح شركة "فايزر"، للتطعيم ضد كورونا في فرع مستشفى هداسا بموسكو، عار عن الصحة.

وأضافت السفارة، في بيانها: "في ضوء ما ورد في وسائل الإعلام الروسية، عن التطعيم بلقاح فايزر في العيادة الإسرائيلية Hadassah Medical Moscow، أجرت السفارة الإسرائيلية في روسيا تدقيقا شاملا للمعلومات المذكورة. ووفقا للمعطيات المتوفرة لدينا، هذه الأخبار لا تتوافق مع الواقع. فرع هداسا في موسكو، لا يمارس مثل هذا النشاط، ولا يوجد لديه أي لقاح لم يجتز التسجيل الحكومي في روسيا".

في وقت سابق، أفادت الهيئة الفدرالية لحماية حقوق المستهلك ورفاهية المواطنين "روس بوتريبنادزور"، بأنه لا يحق للعيادات الخاصة استخدام لقاحات أجنبية الصنع، إذا لم تحصل على التسجيل الحكومي الروسي.

المصدر: تاس