رئيس الوزراء الإيطالي يبحث مع نظيره البريطاني عددا من الملفات من بينها ليبيا
بحث رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، هاتفيا مع نظيره البريطاني بوريس جونسون، عددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك، من بينها الملف الليبي.
وقال كونتي، في تغريدة على حسابه الرسمي في "تويتر": "محادثة هاتفية مطولة وواضحة مع بوريس جونسون. المناخ والطاقة ومجموعة السبع ومجموعة العشرين والصحة في قلب المحادثات".
Lunga e articolata conversazione telefonica con @BorisJohnson.— Giuseppe Conte (@GiuseppeConteIT) January 14, 2021
Clima, energia, G7, G20 e salute al centro dei colloqui. Ma anche Libia e intensificazione dei rapporti bilaterali 🇮🇹🇬🇧 pic.twitter.com/MxPbDoXitE
وأوضح رئيس الوزراء الإيطالي في تغريدته "أنه ناقش أيضا مع جونسون الوضع في ليبيا وتكثيف العلاقات الثنائية".
المصدر: تويتر+ نوفا