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رئيس الوزراء الإيطالي يبحث مع نظيره البريطاني عددا من الملفات من بينها ليبيا

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رئيس الوزراء الإيطالي يبحث مع نظيره البريطاني عددا من الملفات من بينها ليبيا
Reuters
رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي
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بحث رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، هاتفيا مع نظيره البريطاني بوريس جونسون، عددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك، من بينها الملف الليبي.

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وقال كونتي، في تغريدة على حسابه الرسمي في "تويتر": "محادثة هاتفية مطولة وواضحة مع بوريس جونسون. المناخ والطاقة ومجموعة السبع ومجموعة العشرين والصحة في قلب المحادثات".

وأوضح رئيس الوزراء الإيطالي في تغريدته "أنه ناقش أيضا مع جونسون الوضع في ليبيا وتكثيف العلاقات الثنائية".

المصدر: تويتر+ نوفا

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