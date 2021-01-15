زاخاروفا تعلق على قرار واشنطن اعتبار كوبا دولة راعية للإرهاب

قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن اتهام واشنطن لكوبا برعاية الإرهاب، كذبة على مستوى الدولة.

ووصفت زاخاروفا، القرار الأمريكي بتصنيف كوبا كدولة راعية للإرهاب، بأنه خطوة غير بناءة تظهر عجز الولايات المتحدة، عن اتباع سياسة خارجية مطردة تقوم على الحقائق الموضوعية.

وقالت زاخاروفا، في موجز صحفي اليوم: "خطوة غير بناءة – بهذا الشكل بالذات اعتبرنا نبأ إعادة إدراج كوبا في القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، والتي تم استبعادها منها في عام 2015".

وتابعت الدبلوماسية الروسية القول: "عندما تتهم واشنطن، السلطات الكوبية برعاية الإرهابيين، أليست هذه هي الأخبار الكاذبة والمزيفة، التي تزعم الولايات المتحدة محاربتها بشكل جماعي؟ هذه أكاذيب تم منحها صفة حكومية. لقد نالت هذه الكذبة الصفة الرسمية، لأنها باتت السياسة التي تنتهجها واشنطن رسميا".

المصدر: نوفوستي