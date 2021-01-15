مدير الاتصالات السابق في البيت الأبيض يصف ترامب بـ"الإرهابي المحلي"

انتقد مدير الاتصالات السابق في البيت الأبيض أنتوني سكاراموتشي، الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب ووصفه بأنه "الإرهابي المحلي في القرن الحادي والعشرين".

وعندما سئل سكاراموتشي الذي قضى 11 يوما فقط في إدارة ترامب، عما إذا كان ترامب سيترك منصبه بهدوء قال: "لقد حرض على الشغب والتمرد... هو الإرهابي المحلي في القرن الحادي والعشرين".

Former White House communications director Anthony Scaramucci says he'd like to see President Trump go to jail, but that at the least he must be convicted in the Senate and banned from holding future office. https://t.co/mi9YSgqtdFpic.twitter.com/S0SLyAnEm4 — Anderson Cooper 360° (@AC360) January 15, 2021

واعتبر سكاراموتشي في مقابلة مع شبكة "CNN" أن "الجميع في حالة صدمة الآن لأنه رئيس الولايات المتحدة وبعد 50 عاما من الآن، سينظر أحد المؤرخين إلى ما حصل ويقول هذا الرئيس لم يقبل الانتخابات وحرض على تمرد وحث مناصريه على اقتحام مبنى الكابيتول للمطالبة بقتل نائبه".

وأضاف: "أعتقد أن التاريخ سيعرف عنه بأنه شخص حرض على الإرهاب المحلي"، كما دعا إلى محاسبة ترامب وسجنه، قائلا: "رأيي الشخصي هو أنه يجب أن يحاسب، وتجب إدانته في مجلس الشيوخ.. هذا الرجل يجب أن يذهب إلى السجن".

المصدر: "ديلي ميل"