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مدير الاتصالات السابق في البيت الأبيض يصف ترامب بـ"الإرهابي المحلي"

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مدير الاتصالات السابق في البيت الأبيض يصف ترامب بـ
Reuters
مدير الاتصالات السابق في البيت الأبيض أنتوني سكاراموتشي
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انتقد مدير الاتصالات السابق في البيت الأبيض أنتوني سكاراموتشي، الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب ووصفه بأنه "الإرهابي المحلي في القرن الحادي والعشرين".

وعندما سئل سكاراموتشي الذي قضى 11 يوما فقط في إدارة ترامب، عما إذا كان ترامب سيترك منصبه بهدوء قال: "لقد حرض على الشغب والتمرد... هو الإرهابي المحلي في القرن الحادي والعشرين".

واعتبر سكاراموتشي في مقابلة مع شبكة "CNN" أن "الجميع في حالة صدمة الآن لأنه رئيس الولايات المتحدة وبعد 50 عاما من الآن، سينظر أحد المؤرخين إلى ما حصل ويقول هذا الرئيس لم يقبل الانتخابات وحرض على تمرد وحث مناصريه على اقتحام مبنى الكابيتول للمطالبة بقتل نائبه".

وأضاف: "أعتقد أن التاريخ سيعرف عنه بأنه شخص حرض على الإرهاب المحلي"، كما دعا إلى محاسبة ترامب وسجنه، قائلا: "رأيي الشخصي هو أنه يجب أن يحاسب، وتجب إدانته في مجلس الشيوخ.. هذا الرجل يجب أن يذهب إلى السجن".

المصدر: "ديلي ميل"

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