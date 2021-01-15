لأول مرة.. رئيس أذربيجان يزور مدينة شوشا الاستراتيجية في قره باغ

وصل الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف اليوم الجمعة إلى مدينة شوشا في إقليم قره باغ، لأول مرة منذ استعادة قوات بلاده السيطرة عليها في نوفمبر الماضي.

ووصل الرئيس الأذربيجاني إلى شوشا برفقة زوجته ونائبته الأولى، مهربان علييفا، وابنتهما ليلى، ورفع علم بلده فوق المدينة التي تعد من أهم مدن قره باغ من الناحية الاستراتيجية والرمزية.

كما وضع علييف خلال الزيارة حجر الأساس لطريق سيربط شوشا بمدينة فضولي الأذربيجانية.

وسبق أن أعلن علييف في الثامن من نوفمبر عن استعادة القوات الأذربيجانية السيطرة على شوشا، ضمن إطار الحملة العسكرية التي أطلقتها باكو بدعم من تركيا في سبتمبر ضد الجانب الأرمني في نزاع قره باغ.

وبعد يومين، وقع علييف على إعلان مشترك مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان يقضي بوقف القتال في قره باغ مع احتفاظ الجانب الأذربيجاني بسيطرته على كافة المناطق التي استعادها خلال الحملة ونشر قوات حفظ سلام روسية في المنطقة المتنازع عليها.

المصدر: سبوتنيك-أذربيجان + RT