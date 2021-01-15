سويسرا.. الحكومة ترد على تقرير حول تهديد محتمل لأمن البلاد

أكدت الحكومة الفدرالية السويسرية أن هناك تدابير كافية سارية لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف في البلاد، عقب تقارير عن احتمال وقوع هجمات من قبل أشخاص من اليمين المتطرف.

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وتعهدت الحكومة السويسرية بتنفيذ توصيات جديدة لتعزيز التعاون بين الوحدات الوطنية وبين الكانتونات وتحسين التواصل، كما تعتزم القيام بتعديل قانوني لتمديد مراقبة أجهزة الكمبيوتر والخدمات البريدية.

يأتي الإعلان عن هذه الخطط في أعقاب صدور تقرير برلماني حول التهديد المحتمل لأمن سويسرا بسبب تصاعد التطرف العنيف.

ووجد التقرير أن التطرف العنيف أصبح مصدر قلق متزايد وهناك احتمال أكبر بوقوع هجوم من قبل أشخاص من اليمين المتطرف.

وفي سبتمبر الماضي، وافق البرلمان على فرض إجراءات أكثر صرامة، بما في ذلك حظر تمويل الأنشطة الإرهابية وتجنيد وتدريب المسلحين المشتبه بهم الذين يسافرون إلى مناطق الصراع.

وكانت الحكومة السويسرية اطلعت الأربعاء الماضي على تقرير حول تدريب أمني على مستوى البلاد يعود لعام 2019، شارك فيه أكثر من 2000 ممثل رفيع المستوى من السلطات الوطنية وسلطات الكانتونات الـ 26 شاركوا في التدريبات التي استمرت ثلاثة أيام واختبرت قدرة سويسرا على التعامل مع تهديد إرهابي متواصل.

ووجد التقرير أن سويسرا مستعدة لمواجهة تهديد على المستوى التشغيلي، لكنه حدد أوجه القصور على المستوى الإداري.

المصدر: سويس إنفو