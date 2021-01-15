 
مباشر

اقتراح قانون لمنع ترامب من دخول الكابيتول مدى الحياة

أخبار العالم

اقتراح قانون لمنع ترامب من دخول الكابيتول مدى الحياة
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pk62

قدمت نائبة الحزب الديمقراطي عن ولاية جورجيا نيكيما ويليامز، مشروع قانون من شأنه أن يمنع الرئيس دونالد ترامب من دخول مبنى الكابيتول مدى الحياة.

ونص مشروع القانون الذي قدمته ويليامز، على توجه شرطة الكابيتول والرقيب في كل من مجلسي النواب والشيوخ لاتخاذ أي إجراء "حسب الضرورة" لمنع ترامب "من دخول مبنى الكابيتول في أي وقت "بعد انتهاء فترة رئاسته.

وتمت إحالة الاقتراح إلى لجنة مجلس النواب، على الرغم من أنه قد لا يمر دستوريا، خصوصا أن دستور الولايات المتحدة يحظر أي قانون من شأنه أن يستهدف فردا معينا.

وتوقع ألان ليشتمان، أستاذ التاريخ في الجامعة الأمريكية، أن يكون للقضاء الكلمة الأخيرة إذا اختار الكونغرس تمرير هذا الحظر، مشيرا إلى أنه "إذا تم تمرير هذا القانون، فسيكون الأمر متروكا للمحاكم لتسويته".

المصدر: موقع "ميديات"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا