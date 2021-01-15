إسرائيل وسلوفاكيا تبرمان صفقة دفاعية بملايين الدولارات

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، الجمعة، بأن حكومتي إسرائيل وسلوفاكيا وقعتا على صفقة دفاعية تزيد قيمتها عن 182 مليون دولار.

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وقال موقع "إسرائيل 24" إن الصفقة التي قادها قسم "سايبت" بوزارة الأمن الإسرائيلية بأكثر من نصف مليار شيكل (حوالي 182 مليون دولار) تشمل 17 نظام رادار إسرائيلي مضاد للصواريخ MMR وأنظمة أخرى.

وتشمل الاتفاقية كذلك نقل التكنولوجيا والمعرفة من إسرائيل إلى سلوفاكيا ضمن التعاون الصناعي، بما في ذلك دعم الصناعة المحلية، وكجزء من الصفقة، سيتم تصنيع مكونات الرادار بالتعاون مع الصناعات الدفاعية المحلية في سلوفاكيا، بقيادة وزارة الأمن الإسرائيلية.

وستسمح أنظمة الرادار الإسرائيلية بالاندماج مع أنظمة دفاع الناتو، حيث تم دمج أنظمة مماثلة في السنوات الأخيرة في أنظمة القيادة والتحكم في البلدان الأخرى داخل حلف الناتو، وتم إثبات رادار MMR الإسرائيلي عمليا ودمجه في مجموعة متنوعة من أنظمة الدفاع الجوي في إسرائيل وحول العالم.

ويكتشف الرادار التهديد ويصنفه ويحسب نقطة التأثير والموقع الذي أطلقت منه الصواريخ أو قذائف الهاون أو المدفعية، ويزود النظام ببيانات حيوية تتيح تحييد عدة تهديدات في وقت واحد.

وتعليقا على الصفقة، قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس إن "صناعة الدفاع الإسرائيلية في طليعة التكنولوجيا العالمية، وتوفر كفاءة عملياتية وعسكرية لا مثيل لها"، مضيفا أنه "سيستمر نظام الدفاع تحت قيادتي في العمل وتعزيز الصفقات وتطوير التكنولوجيا التي هي جزء من المفهوم الأمني لدولة إسرائيل، ولا تقل أهمية في هذا الوقت كجزء من نضالنا ضد الجائحة الاقتصادية، في تطوير المرونة الاقتصادية الإسرائيلية".

المصدر: إسرائيل 24