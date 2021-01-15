هيروشيما تبدأ حملة واسعة النطاق من اختبارات كورونا

قالت محافظة هيروشيما اليابانية الجمعة، إنها ستجري اختبارات كورونا على نطاق واسع للحد من انتشار الفيروس، وهو أمر نادر في بلد يسجل إصابات قليلة مقارنة ببلدان أخرى.

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وتهدف محافظة غرب اليابان إلى إجراء اختبارات "بي سي آر" لـ800 ألف شخص وهم من سكان الأجنحة الأربعة الأكثر تضررا من الفيروس والعاملين الذين يتنقلون إلى المدينة التي يبلغ عدد سكانها 1.2 مليون نسمة.

محافظة هيروشيما غير مشمولة بحالة الطوارئ السارية حاليا في طوكيو و10 محافظات أخرى، لكن مدينة هيروشيما تكافح لاحتواء ارتفاع حاد في حالات COVID-19 في الأسابيع الأخيرة.

وقال مسؤول بمحافظة هيروشيما "أعتقد أنه نادرا ما شوهدت اختبارات بهذا الحجم في اليابان"، وأضاف "يقولون إن فيروس كورونا قابل للانتقال قبل يومين من ظهور الأعراض، وبعض المصابين لا يزورون العيادات بالضرورة في الوقت المناسب. نريد أن نلتقط هؤلاء الناس ونمنع المزيد من العدوى".

ومن المقرر أن تبدأ هيروشيما حملة الاختبارات في نهاية الشهر الجاري.

تجدر الإشارة، إلى أن عدد الإصابات الإجمالي بفيروس كورونا في اليابان بلغ حوالي 310 آلاف، فيما وصل عدد الوفيات إلى 4340 وفقا لإذاعة NHK العامة.

المصدر: رويترز