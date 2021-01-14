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الولايات المتحدة.. اتهامات بالإرهاب لـ14 عضوا بعصابة "إم إس 13"

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الولايات المتحدة.. اتهامات بالإرهاب لـ14 عضوا بعصابة
Reuters
أمريكا توجه اتهامات بالإرهاب إلى 14 عضوا بعصابة إم.إس13
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أعلنت وزارة العدل الأمريكية أنها وجهت تهما بالإرهاب إلى 14 عضوا قياديا بعصابة "إم إس 13" الإجرامية الدولية.

وأوضحت أن الاتهامات شملت التآمر لدعم إرهابيين وارتكاب أعمال إرهابية وتمويل أنشطة إرهابية.

وكان الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب قد تعهد بالقضاء على عصابة "MS-13" الدولية بتطبيق القانون بصرامة أكبر.

وعصابة "MS-13" هي عصابة إجرامية دولية نشأت في لوس أنجلوس، وكاليفورنيا وانتشرت في أجزاء أخرى من الولايات المتحدة وكندا والمكسيك وأمريكا الوسطى.

المصدر: وكالات

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