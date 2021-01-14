الولايات المتحدة.. اتهامات بالإرهاب لـ14 عضوا بعصابة "إم إس 13"

أعلنت وزارة العدل الأمريكية أنها وجهت تهما بالإرهاب إلى 14 عضوا قياديا بعصابة "إم إس 13" الإجرامية الدولية.

وأوضحت أن الاتهامات شملت التآمر لدعم إرهابيين وارتكاب أعمال إرهابية وتمويل أنشطة إرهابية.

وكان الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب قد تعهد بالقضاء على عصابة "MS-13" الدولية بتطبيق القانون بصرامة أكبر.

وعصابة "MS-13" هي عصابة إجرامية دولية نشأت في لوس أنجلوس، وكاليفورنيا وانتشرت في أجزاء أخرى من الولايات المتحدة وكندا والمكسيك وأمريكا الوسطى.

المصدر: وكالات