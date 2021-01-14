مسؤول: مخاوف من مقتل 46 مدنيا بهجوم شرقي الكونغو

قال مسؤول كونغولي كبير الخميس، إن هناك أنباء تفيد بمقتل 46 مدنيا في هجوم شنه من يشتبه بأنهم إسلاميون متشددون على قرية في شرق الكونغو الديمقراطية.

وقال وزير الداخلية الكونغولي أدغيو غيدي لـ"رويترز" إنه تم إرسال قوات أمن محلية للقرية التي تقع في منطقة إيرومو، وأضاف: "التقارير تشير إلى أن حصيلة القتلى بلغت 46 حتى ظهيرة اليوم".

وأشار إلى أن القوات الديمقراطية المتحالفة هي المسؤولة عن الهجوم، وهي جماعة إسلامية أوغندية نفذت على ما يعتقد سلسلة من المذابح في شرق الكونغو راح ضحيتها أكثر من ألف مدني منذ بداية 2019 وفقا لأرقام الأمم المتحدة.

وقال مسؤولون بمحمية فيرونغا الوطنية إن مسلحين قتلوا يوم الأحد 6 على الأقل من الحراس وأصابوا عددا آخر في كمين بالمحمية الواقعة في شرق البلاد، وهي مأوى للغوريلا الجبلية المهددة بالانقراض.

المصدر: رويترز