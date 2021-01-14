برلين: لا يمكن لإدارة وادي السيليكون احتكار البتّ في قضايا حرية التعبير

شدد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس على ضرورة وجود قواعد واضحة في مجال حرية التعبير على مواقع التواصل الاجتماعي، وأنه لا يمكن لمدراء الشركات الكبرى احتكار القرارات ذات الشأن.

وكتب ماس على "تويتر" أن "العنف في واشنطن يدل على أننا لا نستطيع أن نترك للإداريين في وادي السيليكون وحدهم أن يقرروا كيف لنا أن نمنع إشعال الكراهية على النت وكيف نحدد الخط الفاصل بين ذلك وحرية التعبير".

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وأضاف: "هذا يحتاج إلى قواعد قانونية واضحة".

يذكر أن الجدل في الأوساط الاجتماعية حول العالم اندلع بعد قرار مواقع التواصل الاجتماعي الرائدة حجب صفحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أعقاب اقتحام أنصاره مبنى الكابيتول بواشنطن في 6 يناير.

وفيما قررت "فيسبوك" و"انستغرام" تعليق صفحة ترامب، حجب موقع "تويتر" حسابه نهائيا.

المصدر: تاس