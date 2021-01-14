"قوة القدس": الهجمات على المقاومة بسوريا سيتبعها رد قوي

أعلن المساعد السياسي لقائد "قوة القدس للحرس الثوري" في إيران أحد كريم خاني، أن الغارات الإسرائيلية الأربعاء على مواقع عسكرية في شرق سوريا لم توقع أي ضحايا.

وأفادت ​وكالة "فارس"​ بأن كريم خاني قال إن المعلومات التي أعلنها ​المرصد السوري المعارض عن أن 57 جنديا ومقاتلا للمقاومة قتلوا فجر الأربعاء في هذه الغارات، "أكاذيب ودعاية إعلامية، وهذا الهجوم لم يسفر عن أي ضحية".

وصرح بأن "خوف الصهاينة من انتقام إيران أجبرهم على شن هجمات عمياء".

وأضاف أن إسرائيل تدرك جيدا أن "الهجمات على مواقع المقاومة في سوريا ستقابل بالتأكيد برد فعل قوي".

وكانت وكالة "سانا" الرسمية قد أفادت بشن إسرائيل عدوانا فجر الأربعاء على مناطق في دير الزور والبوكمال شرقي سوريا.

المصدر: وكالات