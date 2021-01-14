الناتو قلق لزيادة الحضور الروسي في شمال إفريقيا ومناطق أخرى في العالم

صرح الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ أن الحلف قلق مما وصفه بـ"زيادة الحضور الروسي" في شمال إفريقيا وغيرها من المناطق.

وخلال لقائه مع رئيس موريتانيا محمد ولد الشيخ الغزواني في بروكسل اليوم الخميس، قال ستولتنبرغ ردا على سؤال حول "الحضور الروسي" المزعوم في ليبيا، إن الناتو يرى "زيادة الحضور الروسي في بحر البلطيق والبحر الأسود وشمال إفريقيا. وهذا يثير قلقا بالغا".

وأشار إلى أن الناتو "يتابع باهتمام تعزيز الحضور الروسي"، وأن "هذا هو سبب مضاعفة قدراتنا وتكييف الناتو مع روسيا أكثر عدائية، تعزز حضورها في شمال إفريقيا وليبيا".

وجدد ستولتنبرغ الاتهامات الغربية لروسيا بـ"تمويل المرتزقة" في ليبيا.

وتجدر الإشارة إلى أن موسكو كانت قد أكدت مرارا أن نشاطها العسكري في جميع المناطق يتطابق مع القانون الدولي، وأن الغرب يستغل مزاعم "الخطر الروسي" لأغراض سياسية ضيقة وزيادة الضغط على روسيا.

ونفت روسيا وجود عسكرييها في ليبيا، كما أكدت أن المزاعم حول إرسالها "مرتزقة" إلى هذا البلد لا أساس لها من الصحة.

المصدر: تاس