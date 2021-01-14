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موسكو تطلع واشنطن وباريس على نتائج محادثات بوتين وعلييف وباشينيان

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موسكو تطلع واشنطن وباريس على نتائج محادثات بوتين وعلييف وباشينيان
Sputnik
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أعلنت الخارجية الروسية أن نائب وزير الخارجية أندريه رودينكو استقبل السفيرين الأمريكي جون سوليفان والفرنسي بيير ليفي في موسكو، وأطلعهما على نتائج محادثات بوتين وعلييف وباشينيان.

وأضافت الخارجية الروسية: " أطلع نائب الوزير الجانبين الأمريكي والفرنسي على نتائج المحادثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس أذربيجان إلهام علييف ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان التي عقدت في 11 يناير". 

وتابعت: "جرى خلال اللقاء تبادل شامل لوجهات النظر حول الجهود المشتركة التي تبذلها بلدان مجموعة مينسك المنبثقة عن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا المعنية بالتسوية في قره باغ".

المصدر: نوفوستي

 

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