موسكو تطلع واشنطن وباريس على نتائج محادثات بوتين وعلييف وباشينيان

أعلنت الخارجية الروسية أن نائب وزير الخارجية أندريه رودينكو استقبل السفيرين الأمريكي جون سوليفان والفرنسي بيير ليفي في موسكو، وأطلعهما على نتائج محادثات بوتين وعلييف وباشينيان.

وأضافت الخارجية الروسية: " أطلع نائب الوزير الجانبين الأمريكي والفرنسي على نتائج المحادثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس أذربيجان إلهام علييف ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان التي عقدت في 11 يناير".

وتابعت: "جرى خلال اللقاء تبادل شامل لوجهات النظر حول الجهود المشتركة التي تبذلها بلدان مجموعة مينسك المنبثقة عن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا المعنية بالتسوية في قره باغ".

المصدر: نوفوستي