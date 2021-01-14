 
مباشر

واشنطن تقيّد تكنولوجيا الاستخبارات لتفادي وقوعها في يد روسيا

أخبار العالم

واشنطن تقيّد تكنولوجيا الاستخبارات لتفادي وقوعها في يد روسيا
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pk2s

فرضت وزارة التجارة الأمريكية رقابة إضافية على التقنيات الأمريكية وأنشطة الأفراد الأمريكيين التي قد تفيد الاستخبارات العسكرية في روسيا والصين.

وقال وزير التجارة الأمريكي ويلبر روس: "لا يمكننا السماح لهياكل الاستخبارات العسكرية في الدول المنافسة لنا مثل روسيا والصين وكوبا وفنزويلا وإيران والدول الأخرى الداعمة للإرهاب، بالاستفادة من التكنولوجيا والخدمات الأمريكية من أجل دعم أعمالها المزعزعة للاستقرار".

وأضاف: "هذه الضوابط الصارمة الجديدة ستمنع مكتب الاستخبارات الصينية والاستخبارات العسكرية الروسية من استخدام التكنولوجيا والخدمات الأمريكية في دعم التجسس وجمع المعلومات والعمليات والأنشطة الأخرى التي تتعارض مع مصالح الأمن القومي الأمريكي".

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا