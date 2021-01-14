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أردوغان يتلقى لقاح كورونا (صور)

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أردوغان يتلقى لقاح كورونا (صور)
Reuters
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تلقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الخميس الجرعة الأولى من لقاح "كورونافاك" الصيني المضاد لكورونا، وذلك في المدينة الطبية بالعاصمة أنقرة.

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أردوغان يتلقى جرعة لقاح مضاد لكورونا
أردوغان يتلقى جرعة لقاح مضاد لكورونا

وأعلنت مؤسسة الأدوية والأجهزة الطبية التابعة لوزارة الصحة التركية أمس الأربعاء، موافقتها على "الاستخدام الطارئ" للقاح "كورونافاك".

وأفاد بيان صادر عن المؤسسة التركية بأن الموافقة على "الاستخدام الطارئ" للقاح "كورونافاك"، جاءت عقب تقييم المعطيات العلمية حول اللقاح، واكتمال التحاليل المتعلقة به في مختبراتها طيلة 14 يوما.

أردوغان يتلقى لقاح كورونا (صور)
أردوغان يتلقى لقاح كورونا (صور)
أردوغان يتلقى لقاح كورونا (صور)

المصدر: الأناضول+TRT

 

 

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