سيارات الإسعاف نقطة خلاف.. طهران ترفض عرضا من كوريا الجنوبية "لم تطرحه أصلا"

صرح مسؤول حكومي إيراني بأن بلاده رفضت عرض سيئول شراء سيارات إسعاف بأموال إيرانية مجمدة لديها وإرسالها إلى إيران، وهو عرض نفت كوريا الجنوبية أنها تقدمت به أصلا.

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وذكر محمود واعظي مدير مكتب الرئيس الإيراني أن كوريا الجنوبية عرضت شراء سيارات إسعاف بجزء من أصول إيرانية مجمدة تقدر بـ7 مليارات دولار، مشيرا إلى أن إيران لا تحتاج إلى سيارات إسعاف.

وقال: "نحن ندير هذا البلد لمدة 3 سنوات في ظل الحرب الاقتصادية (الأمريكية) وضغوط (العقوبات)، لذا فنحن بحاجة إلى الأصول الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية وليس إلى عدد من سيارات الإسعاف".

وذكر واعظي أن زيارة النائب الأول لوزيرة الخارجية الكورية تشوي جونغ غون إلى إيران في وقت سابق من هذا الأسبوع، تم تحديدها في الشهر الماضي، على نحو مرتبط بضغط وزارة الخارجية الإيرانية والبنك المركزي الإيراني على كوريا الجنوبية، مؤكدا أن هذه الزيارة ليس لها علاقة باحتجاز ناقلة نفط كورية من قبل الحرس الثوري الإيراني مؤخرا.

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من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الكورية الجنوبية تشوي يونغ-سام في إحاطة صحفية اليوم الخميس: "من الصحيح أنه كان هناك عرض إيراني لاستيراد وإدخال سيارات الإسعاف".

وذكر مسؤول بوزارة الخارجية خلال لقاء مع صحفيين أنه كانت هناك مناقشات بين كوريا الجنوبية وإيران "لأن طهران كانت تأمل في الحصول على سيارات الإسعاف"، مشيرا إلى أن "قول مدير مكتب الرئيس الإيراني إننا نحن من اقترح إدخال سيارات الإسعاف ليس صحيحا".

المصدر: "يونهاب"