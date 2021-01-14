إسبانيا.. خسائر عاصفة مدريد الثلجية 1.7 مليار دولار

أعلنت السلطات الإسبانية أن العاصفة الثلجية التي اجتاحت مدريد مطلع الأسبوع الماضي، أحدثت أضرارا تقدر بنحو 1.4 مليار يورو (1.7 مليار دولار) على الأقل.

وأدت العاصفة الثلجية إلى إغلاق الشركات وتضرر المباني وتعطل الخدمات.

وتسببت العاصفة "فيلومينا" في سقوط أكبر كمية ثلوج على وسط إسبانيا منذ عقود مخلفة حالة من الفوضى مع انخفاض درجات الحرارة إلى مستويات قياسية.

وقال خوسيه لويس مارتينز ألاميدا، رئيس بلدية مدريد: "وقعت كارثة في مدريد، أثرت بشدة على الحياة الطبيعية والخدمات العامة في المدينة وتسببت في أضرار بالغة للممتلكات الشخصية والنشاط الاقتصادي".

وحث ألاميدا الحكومة المركزية على إعلان مدريد منطقة كوارث، وهو ما يعني تخصيص إعانات طارئة لها.

المصدر: رويترز